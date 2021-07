Mercedes GLE: Das Beste ist gerade gut genug

Innsbruck – Ein Automobil ist meist nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch Visitenkarte seines Lenkers. Geiz, Rationalität, Familiäres, Sportlichkeit oder Luxus werden über das Auto der Wahl unverblümt zur Schau getragen. Einen großen Mercedes-SUV assoziieren die meisten Zaungäste wohl mit „besseren Verhältnissen“. So natürlich auch den neuen GLE, Daimlers Statement in der großen SUV-Klasse. Kommt er wie beim TT-Testwagen auch noch als Coupé in AMG-Version, so gehen die Denkmuster aber schon eher in Richtung „fetter“ Frivolität.