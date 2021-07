Polizei entdeckte in Innsbrucker Garage Spielhölle mit 21 Automaten

Vom Geheimtreff für Spieler haben die Beamten durch einen anonymen Hinweis erfahren. Und dieser Hinweis führte Hörhager und Kollegen in eine Tiefgarage in der Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofs. „Dort befand sich auch eine versperrte Garagenbox, die Platz für einen Pkw bietet“, erzählt der Leiter des Strafamtes. Als die Beamten die Tür der Box aufbrachen, blinkten ihnen 21 illegale Spielautomaten entgegen. „Alle Geräte waren an die Stromversorgung angeschlossen und spielbereit“, so Hörhager weiter: „Spieler waren allerdings nicht anwesend.“