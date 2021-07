Kleinglockengießer Olivier aus Waidring: „Ständig höre ich meine Glocken“

Waidring – „Wenn ich auf eine Alm gehe, höre ich ständig meine eigenen Glocken. Ich merke es auch, wenn der Ton nicht mehr so gut ist, wenn sie nach zehn Sommersaisonen ausgeschlagen sind. Dann sage ich dem Bauern: Du musst sie austauschen, das geht nicht mehr, das Gescheppere.“ Worte von Wolfgang Olivier aus Waidring, einem der wenigen Kunst- und Kleinglockengießer in Österreich. Was er vor einiger Zeit gesagt hat, hat auch heute noch Gültigkeit.