Wenn es zum Wohnen nicht mehr reicht: Hilfe in Tirol wird ausgebaut

Der Bedarf an solchen Angeboten ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen, die Wartezeiten sind lang, erklärten die Verantwortlichen gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Es habe sich „der Bezieherkreis erweitert“, meinte Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). „Nicht nur jene mit kleinen, sondern auch Menschen mit mittleren und höheren Einkommen sind mittlerweile von der Gefahr betroffen, ihre Wohnung zu verlieren.“

Für Michael Hennermann, Geschäftsführer der Delogierungsprävention, ist es wichtig, dass die Hilfesuchenden nicht einfach mit reinen Notlösungen abgespeist werden. „Mit Betroffenen versuchen wir den Wohnraum nachhaltig und sinnvoll abzusichern. Wenn nötig, werden zum Beispiel auch Haushaltspläne erstellt.“ Ist langfristige Betreuung notwendig, werden die Menschen an andere Einrichtungen vermittelt. Durch die zusätzlichen finanziellen Mittel konnte unter anderem „die Regionalisierung vorangetrieben werden“, sagt Hennermann. Nicht nur die Präventionsstelle in Innsbruck, sondern auch jene in Wörgl wurde ausgebaut. Eine dritte wird in Imst betrieben. Die dezentrale Ausrichtung ist auch für Landesrätin Fischer ein wichtiger Schritt: „Wir müssen die Hilfe aus den Ballungsräumen raus zu den Menschen bekommen.“