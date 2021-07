Moped in Hall von Auto erfasst: Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Hall – Ein 27-jähriger Mopedfahrer wurde am Freitag in Hall nach einem Verkehrsunfall verletzt liegen gelassen.

Der Mann fuhr am 21.35 Uhr auf der Tiroler Straße (B 171) in östliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr ein dunkler Kleinbus – vermutlich ein Renault Traffic – in Richtung Rum. Bei der Kreuzung mit dem Löfflerweg bog dieser Kleinbus plötzlich nach links ab und kollidierte mit dem Mopedfahrer. Der Lenker des Kleinbusses stellte daraufhin sein Fahrzeug vor dem „Retterwerk“ ab, ging zum verletzten Mopedfahrer und entfernte mit zwei weiteren Männern das Moped vom Verletzten.