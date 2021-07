Elefanten-Mädchen „Kibali" im Wiener Tiergarten Schönbrunn verstorben

Wien – Der Wiener Tiergarten Schönbrunn trauert um das Elefanten-Mädchen „Kibali", das am Freitagnachmittag plötzlich verstorben ist. „Kibali" hätte in der kommenden Woche ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Laut Tiergarten wirkte sie am Donnerstag etwas matt, zeigte aber keine anderen Symptome. Die Tierpfleger hielten sie unter genauer Beobachtung. Am Freitag kippte sie vor den Augen von Tierpflegern und Tierärzten einfach um und war sofort tot.