Kitzbüheler Horn war für Langläufer ein echter Härtetest

Bereits am Freitagabend waren beim Pletzer Resorts Night Race in Hopfgarten Sprinterqualitäten gefragt. Bei Mann-gegen-Mann-Duellen auf einer knackigen 100-Meter-Strecke standen hauchdünne Entscheidungen an der Tagesordnung. „Die Stimmung war richtig cool, es war schön, nach so langer Zeit wieder einmal vor Publikum zu laufen“, sagte der Tiroler Benjamin Moser, der sich nur Sieger Lukas Mrkonjic (Sbg.) geschlagen geben musste. „Mit Platz zwei bin ich zufrieden, Lukas ist bei diesem Bewerb extrem schnell.“ Damen-Siegerin wurde Magdalena Scherz vor Lisa Unterweger. (ben)