Nicht nur die Sonne war Zeuge: Läufer waren in Tirol im Hoch

Gletschertrail Obergurgl: Der frühe Vogel fängt den Wurm, nur um zwei Uhr dürfte selbst der noch geschlafen haben, als sich die Läufer in Obergurgl auf die 61,1 Kilometer lange Strecke mit rund 3600 Höhenmetern machten. Als Erster zurück im Ziel war das Kärntner Trailrun-Urgestein Gerald Fister in einer Zeit von 8:02:42,7 Stunden. Seine Landsmänner Marcus Burger und Andreas Gehrer folgten auf den Plätzen zwei und drei. Damen-Siegerin wurde Edith Zeller vom Veranstalterverein Ötztal Trailrunning in 9:01:24,8. Den 42 km langen Gletschertrail gewannen der Sistranser Philipp Brugger sowie Ida-Sophie Hegemann.

Montafon Arlberg Marathon: Ähnlich lang wie im Ötztal, nur nicht so kräftezehrend ging es an der Grenze zwischen Vorarlberg und Tirol zur Sache. Beim Marathon mit Ziel in St. Anton am Arlberg schnappten sich Patrick Spettel (AUT) und Annika Stoll (GER) den Sieg.