Virologe Nowotny im Interview: Im Wettlauf mit neuen Varianten

Viren ändern sich ja ständig und sind Adap­tionskünstler, wenn es ums Überleben geht. Es gibt Experten, die sagen, man hätte mit dem Reinimpfen in die Pandemie erst recht neue Virusvarianten provoziert. Stimmt das?

Nowotny: Nein, das stimmt nicht. Viren mutieren ständig, weil sie sich möglichst gut an geänderte Bedingungen anpassen wollen. Die Evolution der Viren geht dabei vor allem in Richtung höhere Infektiosität/bessere Ansteckbarkeit, nicht in Richtung eines schwereren Krankheitsbildes. Durch einen raschen Impffortschritt und damit ein baldiges Erreichen einer möglichst hohen Durchimpfungsrate werden Infektionsketten immer öfter unterbrochen – weil das Virus nur noch wenige empfängliche Wirte (Menschen) vorfindet.