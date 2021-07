Neßler über Hassnachrichten: „Keine Frau muss sich so etwas gefallen lassen“

Wien – Barbara Neßler weiß meistens schon im Vorhinein, wann ihr Mail-Postfach und ihr Messenger-Eingang wieder vor Hassnachrichten überquellen. „Bei frauenspezifischen Themen wie der Quote oder Gleichstellungspolitik im Allgemeinen spielt es sich immer so richtig ab“, berichtet die Grünen-Parlamentarierin im TT-Gespräch. „Das ist eigentlich Standard“, kommentiert sie die unsäglichen Kommentare, die sie als Politikerin bekommt. Inhaltliche Kritik an Neßlers Arbeit im Nationalrat ist es nicht, was ihr Postfach flutet. Es sind Meldungen wie die folgenden, die ihr geschickt oder unter ihre Social-Media-Beiträge gepostet werden: