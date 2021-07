Botschafter Scherba: „Ziel der Ukraine ist und bleibt die Aufnahme in die EU“

Botschafter Scherba beim Interview in Innsbruck: „Die EU ist ein epochales Projekt. Sie soll uns die Chance geben, dabei zu sein.“ © Böhm

Innsbruck – Nach sechseinhalb Jahren als Botschafter der Ukraine in Österreich kehrt Olexander Scherba nach Kiew zurück. Mit der Tiroler Tageszeitung sprach er über die eskalierenden Spannungen mit Russland, über ein Friedensabkommen, das nicht umgesetzt wird, und das Ziel der Ukraine, in die EU und die NATO aufgenommen zu werden.

Wie bewerten Sie die jüngste Eskalation im Schwarzen Meer? Angesichts des Manövers „Sea Breeze“ der Ukraine, der USA und einiger NATO-Staaten im Schwarzen Meer ließ auch Russland seine Muskeln spielen. Die OSZE warnte vor einer Eskalation größeren Ausmaßes. Wie gefährlich ist die Lage?

Olexander Scherba: Die Eskalation ist Realität in dieser Region, seit Russland im Jahr 2014 unsere Halbinsel Krim annektiert hat. Geschweige denn davon, dass ein Großteil unseres Territoriums in der Ostukraine de facto okkupiert ist. Russland benimmt sich in unseren Territorien wie zu Hause. Es behandelt zum Beispiel das Asowsche Meer seit Jahren wie sein Binnenmeer. Dies ist die wahre Eskalation. Mit „Sea Breeze“ hat der Westen Russland zumindest ein bisschen daran erinnert, dass es das Völkerrecht gibt.

Ist die Krim für die Ukraine verloren?

Scherba: Russlands Präsident Wladimir Putin betont stets, dass die Frage der Krim erledigt ist. Es ist freilich nichts erledigt, bis das Völkerrecht sagt, dass es erledigt ist. Und das Völkerrecht ist auf unserer Seite. Wir haben es hier mit einer rechtswidrigen, verbrecherischen Annexion zu tun. Weder Bilder der „jubelnden“ Bevölkerung noch andere Tricks der russischen Propaganda ändern etwas daran. Solche Bilder kennen wir nur allzu gut aus den dunkelsten Jahren des 20. Jahrhunderts.

3x Weber-Grill und 10x Just Spices Gewürzbox zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Hat sich durch den neuen US-Präsidenten Joe Biden, was die Ukraine betrifft, der Wind auf der weltpolitischen Bühne gedreht? Biden greift Russland ja viel härter an als sein Vorgänger Donald Trump.

Scherba: Jeder US-Präsident sucht nach seinem Amtsantritt die Möglichkeit eines Dialoges mit Russland. Mit dem Gipfel in Genf hat das auch Präsident Joe Biden versucht. Aber wollen wir ehrlich sein: Putin sucht keinen Kompromiss mit dem Westen, sondern einen Triumph in einigen Fragen, die für ihn wichtig sind. Das gilt für die Ukraine, aber auch für viele andere Dinge. Russland will sein Stück vom Kuchen auf der Weltbühne zurück. Die Ukraine will nicht klein beigeben. Wo ist hier Raum für einen Kompromiss? Es gibt keinen Kompromiss zwischen Freiheit und Unfreiheit für die Ukraine.

Was erwarten Sie nun von der neuen US-Außenpolitik?

Scherba: Das, was wir von der ganzen Welt erwarten: eine klare Linie zwischen Gut und Böse. Mit einer Annexion darf sich die Welt nicht abfinden.

Was das Ansinnen eines NATO-Beitritts der Ukraine betrifft, stößt man im Westen auf taube Ohren. Und Moskau spricht in diesem Zusammenhang vom Überschreiten einer roten Linie.

Scherba: Die NATO ist aus unserer Sicht dazu berufen, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Die Ukraine hat Europa und die Demokratie gewählt – und wird dafür von Putin bestraft. Wir erwarten die Solidarität des Westens, auch was die NATO-Mitgliedschaft betrifft. Wir verstehen natürlich, wie kontrovers dies im Westen debattiert wird. Aber die Zahlen sind deutlich. Vor der Annexion lehnte der Großteil der Bevölkerung in der Ukraine den NATO-Beitritt ab. Nun liegt die Zustimmung bei klar über 50 Prozent. Das ist eine klare Botschaft, die von der politischen Führung in der Ukraine nicht ignoriert werden kann.

Was den Konflikt in der Ostukraine betrifft, wirft Moskau der Regierung in Kiew vor, den Friedensplan von Minsk nicht umsetzen zu wollen. Kiew halte sich nicht an die Vereinbarungen. Was sagen Sie dazu?

Scherba: Das Erste, was im Minsker Abkommen steht, ist, dass das Blutvergießen aufhören muss, um weitere Schritte zu setzen. Und das sehen wir nicht. Zweitens wurde 2014 im ukrainischen Parlament in der ersten Lesung der spezielle Status des Donbass bereits verabschiedet. Die Folge war, dass wir weitere Gebiete verloren haben. Seitdem ist die Frage zu einem „heißem Eisen“ geworden. Es gibt kein Vertrauen mehr, die Emotionen gehen hoch. Und wenn es kein Vertrauen gibt, gibt es auch kein Entgegenkommen.

In der Ostukraine ist weiter kein Frieden in Sicht. Der vereinbarte Waffenstillstand wurde zuletzt immer wieder gebrochen, es gibt wieder Tote.

Scherba: Ja absolut. Der Abzug unserer Truppen aus Stellungen an der Frontlinie hat unserem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj innenpolitisch viel Kritik eingebracht und war nur schwer durchsetzbar. Er blieb trotzdem auf dieser Linie – und das zu Recht. Was haben wir dafür bekommen? Weitere zahlreiche Beschüsse, einen Scharfschützenkrieg und fast wöchentlich Tote auf ukrainischer Seite. Dann fragt man sich: Will Russland Frieden oder spielt es einfach blutige Großmachtspiele auf Kosten der Ukraine?

Hat das Friedensabkommen von Minsk noch eine Chance auf Verwirklichung? Oder ist schon zu viel zu Bruch gegangen?

Scherba: Ich bin nicht befugt, das mit Nein zu beantworten. Aber das Minsker Abkommen hat einen Haken: Russland steht dort als Vermittler. Das ist eine Lüge. Russland ist eine Seite des Krieges. Wenn wir wirklich Frieden wollen, müssen wir das einsehen. Frieden kann nicht auf einer Lüge gebaut werden.

Wohin soll die Reise für die Ukraine gehen? Ist eine EU-Mitgliedschaft weiter das große Ziel?

Scherba: Das Ziel ist und bleibt eine EU- und eine NATO-Mitgliedschaft. Das ist bei uns auch gesetzlich verankert. Das Ziel ist zwar nicht so nahe, wie wir uns das wünschen. Aber wir gehen davon aus, dass die EU im Endeffekt das Richtige tun wird. Und das Richtige wäre, endlich einfache Worte zu sagen: Wenn ihr irgendwann so weit seid, seid ihr mit dabei. Das würde die EU nichts kosten und für die Ukraine die Welt bedeuten.

Aber die EU befindet sich ja selbst in der Krise und zeigt Risse. Eine Erweiterung erscheint da schwierig.

Scherba: Die EU ist ein epochales Projekt für die Menschheit, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Werte wurden wichtiger als Grenzen, Jahrhunderte des Hasses wurden überwunden – wann in der menschlichen Geschichte gab es je so etwas? Viele Ukrainer werden daher sprachlos, wenn man dieses Projekt schlechtredet oder auf einmal „euroskeptisch“ wird. Europa hat endlich Frieden und Harmonie sowie Vergebung gefunden. Im besten christlichen Sinne. Das muss geschätzt und verteidigt werden. Ohne Gerechtigkeit ist diese Harmonie nicht möglich. Auch nicht ohne Gerechtigkeit gegenüber der Ukraine.

Sie kehren nun nach sechseinhalb Jahren als Botschafter in Österreich in die Ukraine zurück. Besonders zu Tirol haben Sie ja eine sehr enge Bindung.

Scherba: Ich habe zu Tirol eine sehr enge emotionale Bindung. Meine Frau und ich sind in Tirol regelrecht verliebt. Es gab auch wichtige humanitäre und wirtschaftliche Projekte. So wurden 2015 und 2019 Kinder aus Kriegsgebieten in der Ukraine nach Tirol eingeladen. Für sie ein wunderbares und prägendes Erlebnis. Das hat ihre Schicksale verändert – wie einst auch mein Leben durch so eine Reise verändert wurde. Ich sage mit Wehmut adieu vom schönsten Land Europas.