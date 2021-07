Lokalgast zückte Taschenmesser: Kellnerin in Innsbruck leicht verletzt

Innsbruck – Weil sie dem betrunkenen Lokalgast keinen Alkohol mehr ausschenken wollte, soll ein 27-Jähriger in der Nacht auf Samstag in Innsbruck eine Kellnerin attackiert haben. Wie die Polizei berichtet, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Somalier und der 44-Jährigen. Daraufhin fügte der Mann ihr gegen 1.30 Uhr mit einem Taschenmesser eine oberflächliche Schnittwunde am linken Unterarm zu.