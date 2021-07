Unbekannter versetzte Jugendlichen vor Imster Lokal Faustschläge und Tritte

Imst – Eine 19-Jährige und ein 17-Jähriger sind in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal in Imst geschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, sprach ein Unbekannter die Jugendlichen gegen 1.40 Uhr an. Plötzlich versetzte er dem 17-Jährigen einen Faustschlag, wodurch dieser zu Boden stürzte. Anschließend stieß er die 19-Jährige ebenfalls zu Boden, trat mit den Füßen auf beide ein und lief davon.