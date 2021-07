Schwerer Unfall in Achenkirch: Ein Toter und mehrere Verletzte

Verwüstung herrschte am Sonntag an der Unfallstelle.

Achenkirch – Bei einem schweren Autounfall ist am Sonntag in Achenkirch ersten Informationen zufolge ein Mensch getötet worden, mehrere Menschen wurden verletzt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Rettungskräfte wurden jedenfalls um 14.46 Uhr alarmiert. Im Einsatz standen mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Achenkirch, der Rettung. mehrere Notärzte und zwei Hubschrauber. Näheres dazu in Kürze. (TT.com)