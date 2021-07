Enges Rennen um Platz eins bei Parlamentswahl in Bulgarien

Sofia – Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien hat die Mitte-Rechts-Partei GERB des langjährigen Regierungschefs Bojko Borissow Exit Polls zufolge weitere Verluste verbucht. Die Protestpartei ITN des Sängers und Satirikers Slawi Trifonow konnte am Sonntag hingegen deutlich zulegen im Vergleich zur Wahl im April und lieferte sich laut Nachwahlbefragungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der GERB. Viele Bulgaren blieben der zweiten Parlamentswahl binnen drei Monaten fern.

Den Nachwahlbefragungen zufolge können beide Parteien auf 21 bis 24 Prozent der Stimmen hoffen. Die Neuwahl am Sonntag war nach einer fehlgeschlagenen Regierungsbildung infolge der regulären Parlamentswahl im April nötig geworden.

Bereits bei dieser Abstimmung hatte die zur Europäischen Volkspartei (EVP) gehörende GERB deutlich an Rückhalt eingebüßt, war aber mit gut 26 Prozent stärkste Kraft geblieben. Trifonows ITN errang damals 17,6 Prozent der Stimmen. Als Reaktion auf das schlechte Wahlergebnis im April war Borissow, der in Bulgarien seit 2009 fast durchgehend an der Macht gewesen war, zurückgetreten. Eine Übergangsregierung wurde geschaffen.