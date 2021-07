Dritte Pleite in Folge: Raiders bleiben weiter in der Abwärtsspirale

Für die erfolgsverwöhnten Innsbrucker war die Niederlage am Sonntag die dritte en suite. Keine guten Voraussetzungen, um am kommenden Wochenende ins Play-off-Halbfinale zu starten. Zwar darf man auf Heimvorteil am Tivoli bauen, derzeit scheint aber jeder Gegner ein Problem darzustellen. Die Tiroler sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Natürlich darf man das große Verletzungspech und Lazarett nicht unerwähnt lassen, grobe Eigenfehler machen die Krise aber perfekt. Die Ansage von Coach Herron ist unmissverständlich: „Ich bin sehr stolz auf einige Spieler, die alles gegeben haben, aber vereinzelt reicht das nicht.“