Festspiele Erl: Eine ganz normale Familie zieht um

Erl – Die spektakuläre Nachricht zuerst: Der Festspielgründer Gustav Kuhn war auch da. Nein, nicht am Pult, nicht im Publikum, aber bei einer Probe. Ihn interessierte sicher, was Brigitte Fassbaender aus „seinem“ Ring gemacht hat. Schließlich wurde Kuhns Interpretation der Tetralogie, die er seit dem Start des Festivals 1997 beständig weiterentwickelte, Kult. Kulminationspunkt: der 24-Stunden-„Ring“, mit „Rheingold“ am Vorabend und dem folgenden Trio dann tatsächlich innerhalb eines Tages bzw. einer Nacht.

Hans Peter Haselsteiner hat die Schatullen seiner Familienstiftung weit geöffnet und dem Passionsspielhaus neue Seitenwände spendiert, diese begrenzen den riesigen Raum, was dem Kammerspiel-Charakter des Stücks gut tut. Und sie dienen als Projektionsflächen für fein dekorative Videos (Bibi Abel). Es geht ins oder ans Wasser, in Alberichs Unterwelt, am Schluss schimmert die berühmte Regenbogenbrücke (ausnahmsweise mal kein Gender-Signal).

Alles in allem also viel Glanz beim neuen Erler „Rheingold“? Nicht ganz. Denn am Pult des hinter einem Gazevorhang auf der Bühne positionierten Festspielorchesters agiert Eric Nielsen mit klarer, sicherer Hand. Was (ihm) jedoch fehlt, ist das Kreieren und Zelebrieren jener magischen Momente, die einen bei Kuhn nahe an die Sesselkante brachten. Und auch szenisch bleibt ein Manko. Kuhn und seine Mitstreiter haben auf liebevolle Weise Einwohner aus Erl und Umgebung miteinbezogen, einen (echten) Schmied, Kinder in Tracht, die Feuerwehrkapelle (als Statisten). Genau das war ein wesentlicher Reiz des Festivals. Diese Zeiten sind nun wohl vorbei. Wer jedoch eine gute, einfache Wagner-Aufführung erleben möchte, der ist in Erl diesen Sommer genau richtig.