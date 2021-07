SPÖ rechnet 2022 mit Wahlen in Tirol, für Schwarz-Grün kein Thema

Innsbruck – Mit „Forum 2030: Aufbruch Tirol“ will sich die Tiroler ÖVP bereits auf die kommenden Landtagswahlen vorbereiten, die planmäßig im ersten Jahresdrittel 2023 stattfinden werden. Mit diesem Zukunftsdialog will die ÖVP ihr Profil schärfen. Das wird in den anderen Landtagsfraktionen mit Argusaugen beobachtet und bereits als Vorbote für den Landtagswahlkampf gewertet. Denn offen wird bereits mit einer Vorverlegung auf Herbst 2022 spekuliert, zumal im kommenden Februar in den Gemeinden die Ortsparlamente und Bürgermeister gewählt werden.