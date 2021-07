Vorerst weiterhin im Tivoli daheim: „Nachdenkpause“ bei der WSG

Wattens – Wie geht es weiter in Sachen bundesligatauglicher Adaptierung des Gernot-Langes-Stadions (neue Tribüne mit überdachten Sitzplätzen, Rasenheizung)? Wird die WSG Tirol ihre Heimspiele künftig wieder in Wattens bestreiten – und wenn ja, wann? Antworten scheinen derzeit nicht absehbar. Wie berichtet, wehren sich Anrainer in Wattens heftig gegen den Umbau, sie befürchten starke Belastungen durch Verkehr, Lärm, Flutlicht und randalierende (Auswärts-)Fans.