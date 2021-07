Deutscher Innenminister Seehofer löst Rockergruppe „Bandidos" auf

Berlin – Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Rockergruppe „Bandidos" verboten und aufgelöst. Dies sei in Abstimmung mit den Innenministern von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz geschehen, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin am Montag mit. Zweck und Tätigkeit des Vereins liefen „den Strafgesetzen zuwider", hieß es zur Begründung. Das Vermögen des Vereins „BMC Federation West Central" werde beschlagnahmt und eingezogen.