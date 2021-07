Thiem rutschte in der Weltrangliste hinter Zverev zurück und aus den Top fünf

Matteo Berrettini musste im Wimbledon-Finale Novak Djokovic den Vortritt lassen. Im Wembley-Stadion konnte der Italiener aber mit seinen Azzurri den EM-Titel feiern und durfte sich zudem über Platz acht in der Weltrangliste freuen.

London – Dominic Thiem ist in der am Montag nach Wimbledon veröffentlichten Tennis-Weltrangliste erstmals seit März 2019 aus den Top fünf gefallen. Der 27-jährige Niederösterreicher, der derzeit wegen einer Handgelenksverletzung rekonvaleszent ist und um seine US-Open-Teilnahme bangt, wurde vom Deutschen Alexander Zverev überholt. Thiem ist 50 Zähler dahinter Sechster. An der Spitze liegt weiter der nunmehr 20-fache Major-Sieger Novak Djokovic vor Daniil Medwedew und Rafael Nadal.