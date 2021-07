Tekir soll bleiben, Hadzic kein Thema

In den bisherigen Vorbereitungsspielen kam Rami Tekir, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen ist, beim FC Wacker zu Kurzeinsätzen. Nach drei Kreuzbandrissen tastet sich der 24-Jährige wieder heran. Beim 2:2 zuletzt gegen Regensburg wurde er in den letzten 30 Minuten eingesetzt. Durchaus möglich, dass Tekir auch in Zukunft im schwarz-grünen Dress aufläuft.