Größe ist ein Mythos – und gerade im Tennis ist die Frage nach dem Besten aller Zeiten eine, die mehr Debatten als Antworten bringt. So gesehen ist das Stück Historie, das Novak Djokovic am Sonntag geschrieben hat, eines, das mit Sternchen und Klammern versehen werden muss, so viel Wenn und Aber gibt es dabei.