Papst Franziskus muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben

Vatikanstadt, Rom – Papst Franziskus wird nach seiner Darmoperation noch "einige Tage" im römischen Krankenhaus "Agostino Gemelli" verbringen, in dem er sich seit dem 4. Juli aufhält. Die Behandlung nach der Operation wurde abgeschlossen, jetzt wird der Papst einer Reha-Therapie unterzogen, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag mit. Am Sonntag hatte der Papst das Angelus-Gebet von einem Balkon im zehnten Stockwerk der Universitätsklinik aus gesprochen.