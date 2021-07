19-Jähriger prallte bei Verfolgungsjagd in Seefeld mit Auto gegen Baum

Seefeld – Ein jähes Ende fand in der Nacht auf Sonntag in Seefeld die Flucht eines 19-jährigen Autofahrers vor der Polizei. Gegen 1.40 Uhr war der junge Österreicher mit einem Pkw aus Seefeld kommend in Richtung Mösern unterwegs. Im Bereich der WM-Halle wurde zu dieser Zeit eine Verkehrskontrolle durchgeführt.