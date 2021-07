Feuer wütet auf Corona-Station im Irak: Mindestens 35 Tote

Nassiriya – Bei einem andauernden Großbrand auf einer Corona-Station in der südirakischen Stadt Nassiriya sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörden am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Zunächst hatten die Behörden 20 Todesopfer gemeldet.