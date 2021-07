Workshop in Sautens: Die Jenischen im Mittelpunkt

Sigurd Herzog ist ein Experte in Sachen Gürtelschnallen.

Längenfeld, Sautens – Sie waren die „Karrner“, die „Laninger“ – eine vielgeschmähte, arme Gesellschaftsschicht, die häufig über die Sommermonate durch die Lande zog und sich ihren Lebensunterhalt mit Handwerkskünsten erarbeiten musste. Die „Jenischen“, wie sie sich heute stolz nennen, stehen im Zentrum der aktuellen Ausstellung im Längenfelder Gedächtnisspeicher, die bis zum 21. Oktober zu sehen ist. „Fahrend? Um die Ötztaler Alpen“ nennt sich die Schau im Rahmen des Euregio-Museumsjahres. Und „sie stellt die Geschichte der Jenischen in Tirol in den Mittelpunkt“, wie Edith Hessenberger von den Ötztaler Museen erklärt. Diese Woche gibt es dazu zwei besondere Veranstaltungen im Ötztal:

Am Donnerstag, den 15. Juli, zeigt der jenische Gürtelschnallenmacher Sigurd Herzog von 14 bis 17 Uhr, wie man Gürtel und Gürtelschnallen reparieren oder auch zu individuellen Schmuckstücken aufwerten kann, und zwar im Ötztaler Heimatmuseum in Längenfeld. „Nicht alles, was kaputt ist, muss gleich weggeworfen werden. Das Publikum ist herzlich eingeladen, Gürtel zum Reparieren mitzubringen“, erklärt Hessenberger. Die „fahrenden“ Tiroler Familien verdienten ihren Unterhalt mit heute ausgestorbenen Handwerkskünsten wie Pfannenflicken, Scherenschleifen, Korbflechten oder auch mit dem Handel verschiedenster Güter.