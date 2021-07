57-Jährige bei Alpinunfall in Ginzling schwer verletzt

Ginzling – Mit schweren Verletzungen endete für eine 57-Jährige eine Wanderung in Ginzling. Die Deutsche war Montagnachmittag, von der Olperer Hütte kommend, auf dem schwarz markierten Neumarkter Höhenweg in Richtung Tal unterwegs. Gegen 16 Uhr rutschte sie auf einem Stein aus und zog sich dabei schwere Verletzungen am rechten Sprunggelenk zu.