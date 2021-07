Inns’eln für mehr Erholung und Begegnung in Innsbruck

So könnte eine Inns’el aussehen: GR Thomas Lechleitner und Stadträtin Elisabeth Mayr (r.) wagen ein Spielchen.

Innsbruck – Sie sollen das Zusammenleben fördern und mehr Aufenthaltsqualität in die Stadt bringen, die so genannten „Inns’eln“. Mit einem Antrag wollen die Grünen und die SPÖ in Innsbruck eine Plattform für neue Begegnungs- und Freizeiträume ins Leben rufen. Dafür sollen freie öffentliche Flächen temporär bespielt werden. Denkbar wäre demnach etwa, Parkstreifen für eine Weile zu begrünen, zu beschatten oder mit Wasser zu inszenieren.