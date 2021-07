Projekt „Solange": Cibulka möchte „Begriff Feminismus befrieden“

Katharina Cibulka: Ich hatte 2011 eine Ausstellung in Wien mit feministischen Arbeiten, die an andere Galerien weiterwandern sollte. Es hagelte aber eine Absage nach der anderen, mit dem einen Argument: Feministische Kunst ist out. Ich habe daraufhin begonnen, in meinem Umkreis nachzufragen: Wie lange ist Feminismus noch notwendig? Darauf trudelten interessante Antworten ein, die ich künstlerisch verarbeiten wollte. Da kam die Idee zur Baustelle, zum öffentlichen Raum. Das Baugewerbe ist eine Männerdomäne, für die Arbeit also der perfekte Ort. Dann kam die Idee zum Besticken, das weiblich konnotiert ist, Jahrhunderte wurden Frauen ja am Stickrahmen still und im privaten Raum kreativ beschäftigt. „Solange“ verlangt Gleichberechtigung und Augenhöhe. Das erste Netz entstand 2018 für die Bienerstraße in Innsbruck.