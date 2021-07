Außerferner Fußball-Verantwortlicher für Kinder in einem Slum Nairobis

Lukas Mott wird zwei Jahre in Nairobi arbeiten. Der Lermooser hat im Juni seine neue Arbeitsstätte in der Slumsiedlung Korogocho bezogen.

Lermoos, Nairobi – Den Ruf „Muzungu, Muzungu“ hört Lukas Mott, wenn er vom Fußballplatz durch die geschäftige Straße des Slums Korogocho marschiert. „Ein Weißer, ein Weißer“ ist in diesem Teil der kenianischen Hauptstadt Nairobis tatsächlich eine Bemerkung wert, so selten verirrt sich ein Europäer in die Wellblechhüttenstadt mit ihren Zehntausenden Bewohnern. Die Muzungu-Rufe werden bald gänzlich verstummen. Mott wird bleiben, mindestens zwei Jahre. Der Lermooser hat sich entschieden, als „Head of Sports“ in der Acakoro Football Academy in Nairobi zu arbeiten. Der Außerferner, der zuletzt zweieinhalb Jahre beim SV Reutte als Nachwuchscoach tätig war, ist im Auftrag der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit Horizont 3000 dort.