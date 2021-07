Verdächtiger im Mordfall Moise hatte Verbindung zu US-Behörde

Port-au-Prince – In dem Mordfall des haitianischen Präsidenten Jovenel Moise kommt eine frühere Verbindung eines mutmaßlichen Attentäters zu einer US-Strafverfolgungsbehörde ans Licht. "Einer der Verdächtigen bei der Ermordung des Präsidenten war ein Informant für die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA", schrieb ein DEA-Beamter in einer E-Mail am Montag. Dieser habe sich nach der Ermordung an die DEA gewandt. Die Behörde habe ihn aufgefordert, sich zu stellen.