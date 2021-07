Militär begann Patrouillen in Südafrikas Unruhegebieten

Die Proteste schlugen vielerorts in Gewalt um.

Kapstadt – Nach tagelangen gewalttätigen Protesten und Plünderungen hat das Militär in Südafrika in den betroffenen Regionen mit Patrouillen begonnen. Nach offiziellen Angaben der Polizei vom Dienstag gab es bisher mindestens neun Tote und zahlreiche Verletzte, darunter vier Polizisten. Angesichts einer Überzahl von Plünderern schritt die Polizei an vielen Orten erst relativ spät ein. Es gab bisher insgesamt knapp 500 Festnahmen.