Wasle beim beim XTerra-Weltcup Zweite, Opatril bei Junioren-EM im Einsatz

Sportschießen: Beim Ranglistenturnier in Innsbruck-Arzl überzeugte Zoe Zass (SG Westendorf) mit dem Sieg bei den Juniorinnen. Patrick Lettenbichler (Breitenbach) setzte sich in der Juniorenklasse durch, in der allgemeinen Klasse jubelte Michael Höllwarth (SG Aschau) über den Sieg. In den Kleinkaliberbewerben dominierte die SG Absam durch Julia Biechl und Joachim Steinlechner. Im Dreistellungskampf siegte Helena Messner (Juniorinnen). Der Zillertaler Michael Höllwarth triumphierte mit 1149 Ringen.