Rote Ampel übersehen: Zwei Autos kollidierten in Buch

Buch in Tirol – Montagmittag kollidierten ein 68-Jähriger und eine 27-Jährige mit ihren Autos auf einer Kreuzung in Buch in Tirol. Der Lenker fuhr auf der Tiroler Straße von Westen kommend in Richtung Süden. Auf der Kreuzung mit der Kasbachstraße übersah der Mann laut Polizei, dass die Ampel rot war und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig wollte auch eine 27-jährige Lenkerin, deren Ampel jedoch grün leuchtete, die Kreuzung überqueren.