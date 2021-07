Weltraumkommando der deutschen Bundeswehr in Dienst gestellt

Berlin – Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Dienstag ein Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. Es soll den Schutz und die Überwachung von Satelliten übernehmen, gefährlichen Weltraumschrott beobachten und als Teil der militärischen Aufklärung Aktivitäten anderer Staaten analysieren. Das Kommando arbeitet am Standort des Zentrums Luftoperationen (ZLO) in Uedem (Nordrhein-Westfalen), das die Ministerin am Dienstag besuchte.