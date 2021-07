Kinderbuch-Autor verlässt nach homophoben Drohungen Ungarn

Budapest, Brüssel – Der Redakteur des von homophoben Rechten angefeindeten Kinderbuchs „Märchenland für alle“ verlässt wegen anhaltender Drohungen gegen seine Person seine Heimat Ungarn. Die Entscheidung sei schon früher gefallen, sagte der Literaturwissenschafter und Übersetzer Boldizsar Nagy am Dienstag dem Nachrichtenportal 24.hu.

Die Kampagne gegen sein Buch sowie das in der Vorwoche in Kraft getretene Gesetz zur Unterdrückung von Informationen über Homosexualität für Jugendliche hätten ihn darin bekräftigt, für sich und seinen Lebenspartner keine Zukunft in Ungarn zu sehen.