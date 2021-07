Mit dem IOC-Refugeeteam zu Olympia: „Inzing war die beste Entscheidung“

Inzing – Der Inn mit seiner reißenden Strömung ist für Aker Al Obaidi eine Kraftquelle. Bei seinem Lieblingsplatzl in der „Gaisau“ sitzend, lässt er den Blick in die Ferne schweifen. Von Inzing aus scheinen die Olympischen Spiele in Tokio noch fern. „Es ist echt schön hier, eigentlich will ich gar nicht wegfahren“, sagt Al Obaidi über seine neue Heimat. „Ich fühle mich sehr wohl, Inzing ist Familie, es war die beste Entscheidung in meinem Leben.“ Mit der Olympia-Teilnahme (ab 23. Juli) steht die nächste große Reise unmittelbar bevor.