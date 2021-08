Wir verlosen Asterix-Comics

In Tokio wurden 339 Medaillen an die besten Athleten vergeben. In der Antike stand nicht der Sieg im Vordergrund. Es ging darum, den Göttervater Zeus zu ehren.

Als 776 vor Christus die ersten schriftlich belegten Olympischen Spiele im griechischen Ort Olympia stattfanden, ging es natürlich um ganz andere Wettkämpfe. Die olympischen Disziplinen waren Ringen, Faustkampf und Pankration. Das war eine Mischung aus Faust- und Ringkampf. Höhepunkt war der Fünfkampf. Dieser Wettbewerb vereinigte Diskus- und Speerwerfen, Weitsprung, Laufen und Ringen und das alles für Zeus. Der Mythos besagt, dass der Halbgott Herakles die Spiele zu Ehren seines Vaters Zeus begründete, dem höchsten Gott der griechischen Götterwelt. Teilnehmen durfen an den Spielen damals nur freie männliche Griechen. „Barbaren“, wie die Griechen alle Ausländer nannten, und Sklaven waren nicht als Athleten zugelassen. Verheirateten Frauen war bei Todesstrafe sogar das Zusehen verboten. Die Gewinner bekamen nicht wie heute glänzende Medaillen, sondern einen Olivenkranz. Aber die größte Ehre war der Respekt der Zuschauer. Schließlich verbot der christliche Kaiser Theodosius die Olympischen Spiele im Jahre 394 nach Christus. Sie waren seiner Meinung nach ein heidnischer Kult. Im Mittelalter dachte man sich in Anlehnung an das alte Olympia Ritterkämpfe aus, die nach exakten Regeln ausgetragen wurden und deren Höhepunkt der Sängerwettstreit der Minnesänger war. Erst 1894 kam der Franzose Pierre de Coubertin auf die Idee, die Sportwettkämpfe wieder einzuführen. Zu diesem Zweck gründet er in Paris das Internationale Olympische Komitee (IOC). Zwei Jahre später fanden dann die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen statt. Auf dem Programm standen Leichtathletik, Radsport, Fechten, Turnen, Gewichtheben, Ringen, Schwimmen, Tennis und Schießen. Frauen wurden erst Schritt für Schritt zugelassen, im Jahre 1900 in Golf und Tennis, dann 1904 in Bogenschießen. Aber meistens galt damals – die Sportlerin musste in Männerbegleitung zum Wettkampf antreten.