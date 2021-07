Wir verlosen Kinokarten für die Olchis und Ostwind

Zeit für ein neues Olchi-Abenteuer: „Die Olchis in Schmuddelfing“ starten am 22. Juli österreichweit in den Kinos. Foto: 2021 Wunderwerk/Oetinger/Leonine/ZDF

Darauf haben die Fans nur gewartet! Als die Olchi-Familie ein neues Zuhause sucht, landet sie im Örtchen Schmuddelfing mit einer stinkenden Müllhalde. Hier tüftelt der elfjährige Max mit Professor Brausewein und dessen Nichte Lotta an einer Maschine, dem Destinkomaten, der den Müllgestank aufsaugen soll. Für die Olchis ist die Müllhalde von Schmuddelfing das am herrlichsten stinkende Örtchen, das sie je gerochen haben! Alles wäre in Ordnung, wenn es nicht noch die Pläne des skrupellosen Bauunternehmers Hammer gäbe: Er will die Müllhalde durch einen Wellness-Tempel ersetzen. Da muss ein Plan her, um den Bösewicht zu stoppen.