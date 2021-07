Witwe von Ex-US-Senator Kennedy soll US-Botschafterin in Wien werden

Victoria Kennedy, soll neue amerikanische Botschafterin in Wien werden. © MANDEL NGAN

Wien – Die Witwe des früheren US-Senators Ted Kennedy, Victoria Kennedy, soll neue amerikanische Botschafterin in Wien werden. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte am Dienstagnachmittag der APA, dass Österreich den USA das für die Ernennung erforderliche Einverständnis („Agrément“) erteilt habe. Aus dem Weißen Haus gab es gegenüber der APA keine Bestätigung. „Nichts ist endgültig, solange wir keine Nominierung bekannt geben“, sagte ein Sprecher am Dienstagvormittag (Ortszeit).

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte sich am Rande seines Besuchs in New York gegenüber den mitgereisten Journalisten nicht zur Personalie äußern. Im diplomatischen Verkehr ist es üblich, vor einer Botschafterernennung das Einverständnis des Gastlandes einzuholen, ehe man die Nominierung bekannt gibt. In den USA ist zudem eine Bestätigung von Botschaftern durch den US-Senat erforderlich. Dabei werden aber keine Schwierigkeiten erwartet, da die Demokraten von US-Präsident Joe Biden in der mächtigeren der beiden Parlamentskammern die Mehrheit haben. Nominierte Botschafter müssen sich aber im Senat auch einer Anhörung stellen. Der im Jänner aus dem Amt geschiedene Botschafter Trevor Traina war vom Senat mit 100 zu 0 Stimmen bestätigt worden.

Das US-Portal Axios hatte bereits Ende Mai berichtet, dass „Vicki“ Kennedy für einen Botschafterposten „in einem westeuropäischen Land“ vorgesehen sei. Die Tochter des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Caroline, werde demnach Botschafterin in Australien. Caroline war unter US-Präsident Barack Obama bereits US-Botschafterin in Japan gewesen. Laut „Axios“ sollen die Nominierungen dazu dienen, über den Kennedy-Clan zusätzliche Unterstützer für die demokratische Regierung an Bord zu ziehen. (APA)