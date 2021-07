Ein Airbag für den Schiedsrichter: VAR eröffnet neues Bundesliga-Zeitalter

Innsbruck – Ab dem Saisonstart im Juli 2021 kommt der Videobeweis auch in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz. Aufgrund der Lockdown-Maßnahmen verschob sich die Einführung um ein halbes Jahr nach hinten, nun erhoffen sich die Liga und der ÖFB ein Stück mehr Gerechtigkeit im Fußball-Alltag. "Der VAR funktioniert wie ein Airbag", sagte der frühere deutsche FIFA-Referee Hellmut Krug, der die Ausbildung der österreichischen Video-Schiedsrichter als Experte begleitete.

Ab dem 23. Juli, wenn Sturm Graz Meister Salzburg empfängt, gehören der Video Assistant Referee (VAR) und sein Assistent (AVAR) also auch zur Stammbesetzung einer Partie in der höchsten österreichischen Spielklasse. Dazu kommt noch ein Replay Operator, der im VAR-Raum in Wien die Hebel bedient und den Regel-Fachleuten schnell die benötigten Bilder zuspielen muss.