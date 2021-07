Zwei Mädchen sexuell missbraucht: Drei Jahre Haft für Vorarlberger

Feldkirch – Ein 41-jähriger Mann ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer unbedingten Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Obwohl der Angeklagte die Vorwürfe vehement bestritt, sah es das Gericht als erwiesen an, dass sich der Mann im Februar und März dieses Jahres mehrfach an zwei Mädchen aus der Nachbarwohnung vergangen hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.