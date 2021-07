Innsbruck – Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in der Reichenauer Straße in Innsbruck mit den Reifen in die Straßenbahnschienen geraten und dadurch schwer gestürzt. Der 53-Jährige prallte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, berichtet die Polizei. Der Mann trug keinen Helm. Er wurde in die Klinik eingeliefert. (TT.com)