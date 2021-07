Schon 10.000 Besuche in der Sprengelstube Abfaltersbach

Abfaltersbach – Seniorinnen und Senioren sind seit 2011 in der Sprengelstube, einer Tagesbetreuung in Abfaltersbach, gut aufgehoben. Die Einrichtung hat am Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und konnte ihre Arbeit auch während der Pandemie fortsetzen.

Vor zehn Jahren im April wurde die Tagesbetreuung im Ortszentrum von Abfaltersbach feierlich eingeweiht. Sie ist seitdem eine wertvolle und gern besuchte Einrichtung für ältere Menschen aus den Gemeinden Assling, Anras und Abfaltersbach und den umliegenden Gemeinden, vom Osttiroler Oberland bis weit in den Lienzer Talboden hinein. 131 verschiedene Tagesgäste konnte das siebenköpfige Betreuungsteam seit der Eröffnung begrüßen, insgesamt hat es 10.000-mal „Willkommen in der Sprengelstube“ geheißen.

Ein Besucher aus Assling hat einen Rekord aufgestellt: Er ist in fünfeinhalb Jahren 730-mal in die Einrichtung gekommen, also an jedem Öffnungstag. „Für ihn war die Sprengelstube zu einer zweiten Heimat geworden“, schildern Obmann Bernhard Schneider, Geschäftsführerin Martha Theurl und die Leiterin der Tagesbetreuung, Katrin Ortner.