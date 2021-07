70-Jährige stürzte vom Stubaier Höhenweg in den Tod

Am Einsatz beteiligt waren die Besatzung des „Christophorus 1“, die Bergrettung Neustift mit 12 Mann sowie Beamte der Alpinpolizei und der PI Neustift. (Symbolfoto)

Neustift – Zu einem tödlichen Wanderunfall kam es am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital. Eine 70-jährige Frau aus Deutschland war während einer geführten Tour am Stubaier Höhenweg in die Tiefe gestürzt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.