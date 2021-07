Fischler vermisst aktive Europapolitik: „Tirol muss auf allen EU-Ebenen aktiv sein“

Innsbruck – Tirol reibt sich wieder einmal fest an Brüssel: Bei den „Problemwölfen“ und den Bären, die heuer bereits mehr als 200 Schafe gerissen haben, will die EU nicht am strengen Schutzstatus der Beutegreifer in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie rütteln. Die künftige Lkw-Maut geht darüber hinaus an der Kostenwahrheit vorbei und verschafft dem Straßengütertransit weiter Wettbewerbsvorteile gegenüber der Schiene. Die Verlagerung des Schwerverkehrs „in den Brennerbasistunnel“ in den 2030er-Jahren wird so zur Herkulesaufgabe. Was läuft also schief abseits der bekannten „straßenfreundlichen“ Positionen in Berlin und Rom?