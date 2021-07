Das Ja zum Mobilitätsplan rückt im Zillertal näher

Mayrhofen – Viel stand touristisch still in den letzten Monaten. Doch in puncto Zillertaler Mobilitätskonzept kam einiges in Bewegung. Im Oktober 2020 war der Jammer noch groß, als die Mehrheit der Mayrhofner Aufsichtsräte zur talweiten Erhöhung der Ortstaxe um 1,25 € Nein sagte. Das 180 Millionen Euro schwere, zu 80 Prozent von Bund und Land geförderte Öffi-Konzept geriet ins Wanken. Die geplante Bestellung der Wasserstoffzüge musste auf Eis gelegt werden. Doch jetzt wendet sich das Blatt.