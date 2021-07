Leg dich nicht mit Bernie an: Mit Hängen und Würgen nach Tokio

Bernadette Graf (bis 78 kg) greift als Nummer zehn der Judo-Weltrangliste in Tokio an. © gepa

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und einem Drittanbieter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Inhalt laden" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Inhalt laden

Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Leg dich nicht mit Zohan an“ heißt eine US-Filmkomödie und man wäre auch gut beraten, sich nicht mit Berni anzulegen: Wer von der Tiroler Judoka Bernadette Graf in den Würgegriff genommen wird, ist wahrlich nicht zu beneiden. Dabei heißt Judo übersetzt eigentlich „der sanfte Weg“. Für die Qualifikation für ihre zweiten Olympischen Spiele nach Rio 2016 ging die 29-jährige Tulferin aber keine Kompromisse ein.

Veränderungen, Verschiebungen und Hindernisse waren im abgelaufenen Olympia-Zyklus an der Tagesordnung. Die Kämpfernatur, die sich selbst so gar nicht ladylike als „Kampfsau“ beschreibt, wechselte nach ihrem Olympia-Debüt in Rio nicht nur die Gewichtsklasse (von 70 kg auf 78 kg). Neben Langzeit-Trainer Marko Spittka, der beim Judoverband gehen musste, kam ihr auch die langjährige Trainingspartnerin Kathrin Unterwurzacher (Karriereende 2020) abhanden. Nach überstandenen Knie- und Schulterverletzungen wechselte sie vom Heeressport zur Polizei, vom Olympia-Küken verwandelte sich die fünffache EM-Bronzene zur routinierten Medaillenhoffnung.

Im Judozentrum Innsbruck hat Graf ihre sportliche Heimat. © De Moor

Gleich geblieben sind die Rituale vor jedem Wettkampf. So darf etwa Plüschteddybär „Lupo“ im Koffer nicht fehlen und am Wettkampftag gehören die rot-weiß-roten Glückssocken zum Dresscode. Die zweiten Spiele will Graf „mit Ruhe und Routine“ angehen. „Beim ersten Mal ist alles neu und aufregend, nun weiß ich schon, was auf mich zukommt. Das ist ein Vorteil.“ Im Mutterland des Judo-Sports um eine Medaille zu kämpfen, sei etwas Besonderes. „Der Sport ist in Japan extrem populär, so wie bei uns das Skifahren.“ Die Fans bleiben aufgrund der Corona-Auflagen leider aus dem Stadion ausgesperrt. „Das ist bitter, die Japaner sind extrem fair und sehr fachkundig!“ Schade sei auch, dass die Athleten keine anderen Wettkämpfe besuchen dürfen.

TT-ePaper gratis lesen und Weber-Grill gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Bevor die Tirolerin mit dem Judo-Nationalteam und Trainerin Yvonne Bönisch nun nach Japan fliegt, erfolgt noch der Feinschliff im Bundesstützpunkt Linz. Die Hoffnungen auf die erste heimische Judo-Medaille seit Ludwig Paischer 2008 sind groß. „Den größten Druck“, so Graf, „macht man sich selbst. Ich will mir den Traum von einer Olympiamedaille verwirklichen“, sagt Graf, die als Nummer zehn der Weltrangliste knapp nicht gesetzt ist und daher auch Losglück braucht.

🏖 Privatsache: Sonne, Strand, Meer und etwas Abenteuer Welches Talent hätten Sie gerne? Singen oder Tanzen, kann leider beides nicht und daher wäre ich wohl im Dschungelcamp besser aufgehoben als bei Dancing Stars.

Singen oder Tanzen, kann leider beides nicht und daher wäre ich wohl im Dschungelcamp besser aufgehoben als bei Dancing Stars. Mit welcher Kleinigkeit kann man Ihnen eine Freude machen? Kleine Pflanze/Blumen für meine Wohnung und Balkon.

Kleine Pflanze/Blumen für meine Wohnung und Balkon. Was kann Ihnen die Laune verderben? Auf etwas lange warten zu müssen.

Auf etwas lange warten zu müssen. Welche Menschen bewundern Sie? Die, die sich Ziele setzen oder Träume haben und sie dann auch wirklich umsetzen bzw. verwirklichen.

Die, die sich Ziele setzen oder Träume haben und sie dann auch wirklich umsetzen bzw. verwirklichen. Was schätzen Sie an Ihren Freunden am meisten? Dass sie immer hinter mir stehen, egal ob gute oder schlechte Zeiten.

Dass sie immer hinter mir stehen, egal ob gute oder schlechte Zeiten. Wann haben Sie zuletzt einen Schweinsbraten gegessen? Das ist sicher schon 2, 3 Jahre her.

Das ist sicher schon 2, 3 Jahre her. Wie schaut Ihr Traumurlaub aus? Sonne, Strand, Meer, gutes Essen und etwas Abenteuer.

Vor der Abreise ins Olympia-Abenteuer gab sich die Tirolerin im Judozentrum Innsbruck entspannt und gut gelaunt. Maskottchen „Judith“ legte sie beherzt auf die Matte – zur Freude von Tirols Judo-Präsident Martin Scherwitzl. Für ihre zweiten Spiele ist Graf gerüstet. Zum einen hat sie ihr MBA-Studium (Management und Marketing) an der FH Burgenland abgeschlossen, zum anderen soll sie ihr Hobby Klettern („Gern mag ich den Klettersteig Stafflacher Wand“) in neue Höhen bei Olympia führen. Auch Corona scheint überwunden. „Ich habe nach meiner Infektion im Herbst 2020 vier Monate Probleme gehabt und geschnauft wie ein Dampfkessel.“

Es ist alles angerichtet für die Medaillenjagd am 29. Juli. In Tirol heißt es, den Wecker zu stellen. Die Bewerbe starten um 3 Uhr (MESZ). Wie heißt’s so schön: Früh übt sich, wer sich mit Berni anlegen will ...