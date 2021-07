Neuer Olympischer Eid in Tokio: Für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung

Tokio – Für Gleichberechtigung und Solidarität und gegen Diskriminierung: Für die Spiele in Tokio wird der traditionelle Olympische Eid verändert. So werden bei der Eröffnungsfeier am 23. Juli nicht drei Teilnehmende die Grußformel sprechen, sondern sechs. Wie das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch mitteilte, werden je eine Sportlerin, ein Sportler, eine Trainerin, ein Trainer, eine Kampfrichterin und ein Kampfrichter dabei sein.